Экс-глава комитета по печати Петербурга получил серьезное ранение на СВО

Бывший глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев получил тяжелое ранение на СВО, сообщает «Фонтанка» 11 апреля. Сейчас экс-чиновник проходит лечение в одной из городских клиник. Его состояние оценивают как стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель комитета по печати Сергей Серезлеев (слева) и экс-спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров (справа) во время открытия после реставрации Книжной лавки писателей в мае 2016 года.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Бывший председатель комитета по печати Сергей Серезлеев (слева) и экс-спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров (справа) во время открытия после реставрации Книжной лавки писателей в мае 2016 года.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По словам господина Серезлеева, после увольнения из Смольного он отправился на фронт. Ранение получил во время обороны опорного пункта в Луганской области два месяца назад.

Комитетом по печати Серезлеев руководил с 2015 по март 2019-го года. Он ушел в отставку спустя несколько месяцев после смены губернатора. На место Георгия Полтавченко пришел Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Санкт-Петербургском государственном университете открыли памятную доску Федору Соломову, который героически погиб в ходе СВО.

Андрей Маркелов