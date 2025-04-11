Защитник Александр Никишин покидает СКА и переходит в «Каролину Харрикейнз»

Петербургский ХК СКА объявил о расторжении контракта с одним из основных защитников команды Александром Никишиным. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, при этом права на 23-летнего игрока в КХЛ сохранятся у петербургского клуба, сообщила 11 апреля пресс-служба красно-синих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «СКА» Фото: пресс-служба ХК «СКА»

«Хоккейный клуб СКА благодарит Александра Никишина за самоотдачу и высочайший профессионализм. Спасибо за проведенное в команде время и удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении на сайте клуба.

В СКА уточнили, что Никишин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на него в НХЛ закреплены за клубом «Каролина Харрикейнз».

Александр Никишин выступал за СКА с сезона 2022/23. За три года в составе петербургских армейцев он провел в общей сложности 218 матчей, набрав в них 169 (52+117) очков.

Подробнее об уходе из петербургского клуба других хоккеистов — в материале «Ъ-СПб» «СКА покидают игроки».

Андрей Цедрик