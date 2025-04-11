Экс-губернатора Севастополя Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам

Королевский суд Саутуорка в Лондоне вынес приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который двумя днями ранее был признан виновным в обходе санкций в Великобритании и отмывании средств. Об этом сообщает Evening Standard.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максимальный срок лишения свободы по подобным делам составляет семь лет. Судья Коккерилл приговорила Дмитрия Овсянникова к 40 месяцам за вычетом 217 дней, которые он провел в СИЗО. Его брат Алексей Овсянников, признанный судом виновным в содействии Дмитрию, приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы условно.

Рассмотрение дела Дмитрия Овсянникова началось 18 марта. Это первое уголовное дело, связанное с нарушением финансовых санкций, введенных Великобританией в отношении граждан России в 2019 году.

Суд признал его виновным в том, что он открыл счет в британском банке Halifax, указав недостоверные данные, и получил на него перевод от жены в размере 76 тыс. фунтов для оплаты автомобиля Mercedes. После проверки счет был банком закрыт. Но покупку Mercedes для Дмитрия взял на себя Алексей, заплатив 54 тыс. фунтов Кроме того, позже Алексей заплатил за обучение детей Дмитрия около 40 тыс. фунтов. Таким образом, по решению суда, Дмитрий Овсянников нарушил закон о санкциях, а Алексей оказывал помощь подсанкционному лицу в обходе ограничительных мер. Супруга Дмитрия Овсянникова Екатерина, которая также обвинялась в помощи мужу, была признана судом невиновной.

Алена Миклашевская