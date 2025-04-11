Стали известны причины почти 20-часовой задержки рейса из Сочи на Пхукет

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air из Сочи на Пхукет был отложен на 19,5 часов по причине ухудшения погодных условий в районе аэропорта. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе перевозчика, резкое усиление ветра сделало невозможным безопасный взлет широкофюзеляжного лайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Экипаж и наземные службы анализировали погодные условия фактически в режиме реального времени. К сожалению, незадолго до планируемого вылета ситуация ухудшилась: усилился попутный приземный ветер, что не позволяет обеспечить максимальную безопасность при взлете на широкофюзеляжном воздушном судне»,— пояснили в компании.

В Azur Air подчеркнули, что безопасность полетов остается приоритетом.

«Было принято решение отложить вылет до улучшения метеоусловий. Мы понимаем, что это повлекло неудобства для пассажиров, и приняли все меры для их комфорта»,— заявили в пресс-службе.

По информации компании, во время ожидания пассажирам были предоставлены горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами. Сейчас они размещены в гостинице.

Первоначально рейс должен был отправиться в Таиланд в четверг, 10 апреля, в 21:30 по московскому времени. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта Сочи, новое время вылета было назначено на 17:00 11 апреля. Точное время вылета будет сообщено дополнительно в зависимости от погодной обстановки в районе аэропорта, резюмировал представитель авиакомпании.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидали ухудшение погодных условий. В Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозировали усиление ветра до 17 м/с, а также волнение на море с высотой волн 0,8–1,2 м.

Мария Удовик