В Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с

Метеорологи прогнозируют в Сочи и на федеральной территории Сириус усиление юго-восточного ветра до 17 м/с 11 апреля, а также о лавинной опасности в горах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты также прогнозируют усиление волнения на море с высотой волн 0,8–1,2 м. В предгорьях и горном кластере на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря объявлена лавиноопасность до конца следующих суток. На отметках от 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная угроза.

В прибрежной зоне курорта, в Сочи и на федеральной территории Сириус, ожидаются сильные дожди и грозы. Неблагоприятные погодные условия продлятся до 11 апреля.

Температура днем в Сочи составляет около +7 градусов, а ночью колеблется от +1 до +6 градусов. Синоптики прогнозируют улучшение погоды к концу второй половины апреля.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в режим повышенной готовности. За развитием ситуации следит оперативный штаб.

Спасатели призывают местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности: временно отказаться от отдыха у воды, не ходить в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется звонить по номеру 112.

Мария Удовик