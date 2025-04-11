МИД РФ назвал условия для прямых переговоров с Киевом

Россия готова обсуждать реалистичные предложения по урегулированию украинского конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира»,— ответил он «РИА Новости» на вопрос об условиях для прямых переговоров между сторонами конфликта.

Дипломат подчеркнул, что Киев демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. Господин Полищук напомнил, что именно украинская сторона прекратила прямые контакты с Россией в апреле 2022 года, а в сентябре того же года ввела официальный запрет на переговоры с российским руководством, который остается в силе.

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