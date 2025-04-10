Главные новости за 10 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае планируется строительство 15 объектов инфраструктуры за счет средств курортного сбора. Проекты направлены на улучшение туристической привлекательности региона.

На Кубани запустили первое в России мобильное приложение для инвесторов. Программа invest-ID позволяет предпринимателям контролировать стадии проекта, просматривать документы и получать консультации.

Оператор краевого АПК «Безопасный город» отказался от софта, купленного за 200 млн рублей.

Кубанские производители в 2024 году отгрузили пищевой продукции почти на 624 млрд рублей. Данный показатель на 10,3% больше, чем годом ранее.

Крымские производители отгрузили за год пищевой продукции и напитков на 69,8 млрд рублей. Наиболее высокими темпами в республике развивалось производство молока (+14,5%).

В Крыму открылся Центр развития компетенций для государственных и муниципальных служащих. Учреждение создано в соответствии с поручением президента РФ.

В Ейском районе Кубани осудили бывшего замглавы Геннадия Кухаря и экс-начальника отдела капитального строительства управления ЖКХ Екатерину Губанову. Фигурантам инкриминируют действия, связанные с попыткой хищения бюджетных средств.

На побережье Краснодарского края за месяц нашли более 100 погибших дельфинов. Особенно заметен был рост выбросов особей в Новороссийске, где только в первую неделю марта зафиксировано пять случаев.

Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на инфраструктуру ПАО «Россети Кубань». По данным ведомства, в 00:43 9 апреля был зафиксирован обрыв провода на линии 110 кВ «Варениковская — Джигинская».