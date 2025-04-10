В Ейском районе Кубани осудили бывшего замглавы и его подчиненную

Ейский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы района по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Геннадию Кухарю и экс-начальнику отдела капитального строительства управления ЖКХ Екатерине Губановой. Обоим фигурантам инкриминированы действия, связанные с попыткой хищения бюджетных средств и использованием служебного положения в корыстных целях, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2021 года подсудимые организовали перевод 2 млн руб. на счет аффилированной структуры по фиктивному договору поставки. Финансовая схема включала изготовление подложных платежных документов и последующее обналичивание средств через стороннюю коммерческую организацию.

Кроме того, в рамках второго эпизода фигуранты Губанова и Кухарь намеревались незаконно получить средства, выделенные на капитальный ремонт пищеблока школы №7 города Ейска, однако реализовать план не удалось. Подрядчик, предполагавшийся в качестве участника схемы, сообщил о предложении в правоохранительные органы. Дальнейшее развитие ситуации было предотвращено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Суд признал вину подсудимых доказанной. Каждому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. руб. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков