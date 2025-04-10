В Крыму начал работу центр для повышения квалификации госслужащих

В Симферополе открылся Центр развития компетенций для государственных и муниципальных служащих. Учреждение создано в соответствии с поручением президента РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В 2025 году основной акцент будет сделан на повышении компетенций глав муниципальных образований городских и сельских поселений. До конца года планируется обучить 258 человек, а также провести обучение команд городских округов и муниципальных районов»,— написал господин Аксенов.

По словам главы республики, в центре чиновники получат теоретические и практические знания по решению проблемных ситуаций. Сергей Аксенов отметил, что учреждение поможет руководителям определять способы достижения конкретных целей и грамотно организовывать работу подчиненных.

Ранее, 27 марта 2025 года, президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, предложил создать центры компетенций для чиновников, где можно обучиться практикам мастер-планирования.

Анна Гречко