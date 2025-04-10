Оператор АПК «Безопасный город» отказался от софта, купленного за 200 млн рублей

Оператор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК), работающего на Кубани, принял решение отказаться от использования софта, приобретенного краем в минувшем году за 200 с лишним млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В настоящий момент Дирекция госзакупок края в интересах ГКУ «Безопасный регион» проводит серию конкурсных процедур на выполнение работ по созданию комплекса средств автоматизации Единого центра оперативного реагирования АПК «Безопасный город». Это второй этап создания системы. На первом этапе АПК был установлен в Краснодаре и Сочи. Сейчас краевые структуры занимаются поиском подрядчиков для его развертывания на побережье: в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Туапсинском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах, а также в Горячем Ключе. Всего разыгрывается восемь контрактов общей стоимостью без малого 1,2 млрд руб.

В ходе закупочной процедуры на электронной площадке появилась информация о том, что изначально приобретенное для АПК дорогостоящее программное обеспечение было деинсталлировано оператором комплекса (софт проработал меньше года), а вместо него было установлено новое.

«Ъ-Кубань» попытался выяснить в ГКУ КК «Дирекция государственных закупок», проводящей торги, соответствует ли данная информация действительности. Соответствующий запрос был направлен туда утром в четверг. Но в оперативном режиме ответить на него в учреждении не смогли.

Однако редакции удалось дозвониться в офис компании-разработчика «Вангардсофт», где эту информацию подтвердили.

«Да, нас оповестили об этом недавно. И мы сами удивлены. Мы не так давно давали оператору разъяснения по поводу того, что при подключении к АПК новых служб необходимо проводить работы по их интеграции в действующую систему. И даже несмотря на то, что мы уже не обеспечиваем гарантию по этому проекту, с учетом значимости АПК для края мы предлагали бесплатно помочь произвести донастройки и попросили предоставить нам доступ к системе. Но недавно мы получили письмо за подписью руководителя ГКУ “Безопасный регион” Марата Мучминова о том, что они вместо этого решили деинсталлировать столь дорогостоящее программное обеспечение. Хотя оно у нас было принято только год назад после серии испытаний — претензий к его работе не было. Теперь же, когда, ПО деинсталлировано, проверить, имелись ли там, действительно, проблемы, уже невозможно», — рассказал изданию представитель IT-девелопера.

В компании не стали уточнять стоимость удаленного софта, сославшись на коммерческую тайну по договору с генподрядчиком этого проекта, но сориентировали по сметной документации, опубликованной на портале госзакупок. Согласно ей, стоимость деинсталлированного софта превышает 200 млн руб.

АПК «Безопасный город» является комплексом, интегрирующим в единую сеть множество систем безопасности и предупреждения угроз, ранее работавших по линиям МВД, МЧС, лесоохраны, муниципалитетов и других ведомств. Система создается в регионах на основании решения правительства РФ. За ее работу отвечает ГКУ «Безопасный регион», подведомственный региональному министерству ГО и ЧС. В единое ядро системы сведены оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, система мониторинга паводковых ситуаций, мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, системы 112, камер видеонаблюдения, обнаружения лесных пожаров, мониторинга объектов энергетики, спутникового мониторинга объектов АПК, безопасности в школах. Принцип работы «Безопасного города» построен на создании карточек инцидентов операторами ЕДДС, доступных для пополнения всеми включенными в сеть службами и оперативного скоординированного реагировании ими на эти инциденты на разных уровнях управления.

Андрей Обнорский