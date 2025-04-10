На Кубани запустили первое в России приложение для инвесторов

В Краснодарском крае разработали первое в России мобильное приложение для инвесторов invest-ID. Программа позволяет контролировать все стадии проекта, просматривать документы и доступные меры поддержки, а также получать консультации персонального менеджера, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пользователи приложения получат информацию об актуальных площадках для реализации инвестпроектов, включая адрес, кадастровый номер, вид разрешенного использования, категорию земель и градостроительное зонирование.

«Это новый уровень комфорта и прозрачности инвестиционной политики нашего региона»,— заявил вице-губернатор края Александр Руппель во время форума AIM Сongress в Абу-Даби.

Планы по созданию приложения для инвесторов в Краснодарском крае были анонсированы в 2023 году. К концу 2024 года инвестиционный портфель региона достиг 4 трлн руб. На стадии реализации находились 550 проектов с перспективой создания 112 тыс. рабочих мест.

Ранее, 9 апреля 2025 года, Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края подписало соглашение о сотрудничестве с AIM Congress — крупной инвестиционной платформой на Ближнем Востоке при правительстве Абу-Даби. Соглашение направлено на укрепление деловых связей между предпринимателями Кубани и ОАЭ.

Анна Гречко