Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на инфраструктуру ПАО «Россети Кубань»

Минобороны России сообщило о повреждении высоковольтной линии электропередачи на Кубани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, в 00:43 9 апреля был зафиксирован обрыв провода на линии 110 кВ «Варениковская — Джигинская», принадлежащей ПАО «Россети Кубань».

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В министерстве подчеркнули, что действия Киева нарушают достигнутые российско-американские договоренности, предусматривающие 30-дневный мораторий с 18 марта на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, атаки продолжаются. Под удары, помимо Кубани, попали энергетические объекты в ряде приграничных российских регионов и на территории новых субъектов РФ.

Вечером 8 апреля была предпринята попытка атаки на компрессорную станцию «Кореновская», обслуживающую газопровод «Турецкий поток». БПЛА были нейтрализованы, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Позднее, около 02:30 9 апреля, попытке атаки подверглась газораспределительная станция «Темрюк». По информации оборонного ведомства, два беспилотника были сбиты до достижения цели. Объекты продолжают функционировать в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков