Лизинговые компании столкнулись с рекордными стоками автомобилей

Сток автомобильной техники лизинговых компаний достиг 30 тыс. единиц, половина из которых — грузовики. Причина — снижение платежеспособности бизнеса из-за высоких ставок и роста цен, сообщают эксперты и участники рынка.

По данным «Ъ», объем изъятой на баланс лизингодателей техники вырос втрое за 2024 год. По данным участников рынка, 50% стока — грузовая техника. «Европлан» оценивает свой сток в 3,5 тыс. единиц, из которых 40% — легковые авто.

Чтобы сократить издержки, компании рассматривают создание собственных точек продаж машин с пробегом. Однако их объемов для конкуренции с дилерами может быть недостаточно: рынок подержанных авто в 2024 году составил 6 млн легковых и 218 тыс. грузовых машин.

Аналитики видят риски для рынка новых грузовиков: клиенты могут выбирать технику из стоков вместо покупки новой. Особенно быстро теряют в цене китайские автомобили, купленные в 2022–2023 годах. Некоторые опрошенные «Ъ» лизингодатели ожидают снижения изъятий во II квартале, но прогноз зависит от ключевой ставки и господдержки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Машины застоковали по спросу».