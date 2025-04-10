Лукашенко: на Западе нет никакой демократии, сплошной тоталитаризм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах никогда не было демократии. О своем отношении к происходящему в мировой политике он рассказал в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

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«Никакой демократии, это сплошной тоталитаризм. А нам-то они преподносили себя вон как. <...> Камеру увидели, что-то наболтали, налепетали на эту камеру, заявление сделали и все. А политика совершенно иная: людей не любят, людей не уважают. Демос — народ, кратос — власть. Как же вы оставляете власть в интересах этого народа?» — сказал Александр Лукашенко (цитата по официальному сайту президента Белоруссии).

Он напомнил об уголовных преследованиях в Молдавии главы автономной Гагаузии Евгении Гуцул и во Франции — лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его мнению, подобные случаи противоречат демократическим принципам, поскольку ограничивают свободу выбора граждан.

25 марта господин Лукашенко заявил, что не позволит использовать свободу слова как «дубину». Он добавил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», как в Белоруссии,— диктатуре реальных дел и интересов людей.

Екатерина Отрашкевич