На высокой государственной скорости

2024 год запомнится запуском сразу нескольких инфраструктурных мегапроектов Санкт-Петербургской агломерации: объявлением старта реализации проектов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), КАД-2, вводом первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), активной стройкой Большого Смоленского моста через Неву. В наступившем и следующих годах темпы реализации амбициозных планов будут во многом зависеть от макроэкономических факторов и государственной поддержки, не скрывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мегапроекты формируют новый транспортный каркас агломерации, но для ускорения их реализации потребовалась серьезная поддержка на федеральном уровне. Так, обсуждаемый с советских времен и реанимированный в 2019 году проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург постепенно продвигался к выполнению после поручения президента РФ Владимира Путина о начале проектирования магистрали в 2019 году, внесения ВСМ в схему территориального планирования в области федерального транспорта в 2021 году. В 2023 году глава государства утвердил национальный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» и согласовал как его первый этап ВСМ между двумя столицами.

Официальный старт

Активный импульс реализации проекта дали совещание по вопросам строительства ВСМ, проведенное президентом Путиным с главами субъектов РФ, руководителями федеральных ведомств и банков в феврале 2024 года, и последовавший за ним перечень поручений, утвержденный в апреле (см. «Ъ-СПб» от 09.04.2024). В июле прошлого года Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ООО «ВСМ Две столицы» заключили концессионное соглашение о создании первой в России ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Соглашением предусмотрено, что магистраль пройдет по территории шести субъектов РФ и свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. На магистрали протяженностью 679 км поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут. Поезда будут ходить с частотой в 15 минут.

Согласно представленной схеме финансирования, в общей стоимости концессии более 2 трлн рублей кредиты от крупнейших банков страны («Сбер», ВТБ, Газпромбанк) составят 903,8 млрд рублей, еще 580,6 млрд выделит Фонд национального благосостояния (ФНБ), а 218,5 млрд будет направлено в уставный капитал концессионера. Взносы в последний сделают регионы. Регионам предписано софинансировать проект за счет своих бюджетов в следующих пропорциях: Москве — в размере не менее 150 млрд рублей, Санкт-Петербургу — не менее 30 млрд, Московской области — не менее 20 млрд, Ленинградской области — не менее 10 млрд, Новгородской области — не менее 6 млрд, Тверской области — не менее 5 млрд.

В августе прошлого года были подписаны договоры о поставке подвижного состава и лизинга для высокоскоростной магистрали между ООО «ВСМ Две столицы», ООО «Уральские локомотивы» и АО «Государственная лизинговая компания». В конце ноября президент Путин подписал закон о внесении изменений в законы № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской федерации» и № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Принятые поправки призваны обеспечить правовое регулирование в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта.

В начале декабря 2024 года ООО «ВСМ Две столицы» подписало договор подряда с ОАО РЖД на создание инфраструктуры ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Перед новым годом федеральные власти подписали также акт финансового закрытия проекта: акционерное соглашение, прямое соглашение, кредитное соглашение и договор об организации перевозки. Взаимоувязанные документы определили объем долгосрочных обязательств участников проекта, в том числе распределение рисков, пояснили в Минтрансе РФ.

Местные подвижки

По выражению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, мегапроекты ХХI века, к которым относится проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, закладывают новые возможности для Петербурга как современного мирового мегаполиса. В бюджете города на ближайшие три года на улучшение транспортной инфраструктуры Северной столицы закладываются значительные средства: 333 млрд рублей. 30 млрд (по 10 млрд ежегодно с 2025 года) предусмотрено на ВСМ, 79 млрд — на Широтную магистраль скоростного движения, более 50 млрд — на шесть ключевых инфраструктурных проектов.

К концу 2024 года в Петербурге начались работы по планированию территории по станцию ВСМ. В РЖД приступили к разработке проекта планировки для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Южный» в рамках пятого этапа строительства городского участка ВСМ от Московского вокзала до Обухово-II. ТПУ должен объединить несколько видов транспорта, в том числе метро. Объект обозначен на схеме ВСМ как единственная пассажирская станция магистрали в городе, помимо терминала на Московском вокзале. Разработкой ППТ занимается «Ленгипротранс», документация должна быть готова к концу 2026 года.

Синхронное движение

Другими стратегически важными объектами транспортной инфраструктуры Санкт-Петербургской агломерации являются дальний обход Петербурга, называемый КАД-2, и ШМСД. В переходе от многолетнего обсуждения данных проектов к практической реализации также не обошлось без вмешательства федеральных властей. Во время ПМЭФ-2024 заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин официально заявил о начале реализации проекта КАД-2, подчеркнув, что проектирование первого этапа нового автокольца вокруг Петербурга необходимо уже начинать, чтобы выйти на стройку и открыть движение по первым 88 км трассы до конца 2028 года (см. «Ъ-СПб» от 07.06.2024). Сооружение ШМСД должно вестись параллельно с КАД-2, отмечалось на совещании с участием господина Хуснуллина и губернаторов Петербурга и Ленобласти на полях ПМЭФ-2024.

В процессе обсуждения КАД-2 трассировка предполагаемого второго кольца вокруг Северной столицы неоднократно менялась. Последний вариант был оглашен местными и федеральными властями в сентябре прошлого года, когда вице-премьер Хуснуллин и губернатор Беглов на вертолете осмотрели территорию Петербурга и Ленобласти, где намечена прокладка трассы. Власти обозначили, что магистраль пройдет от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки и будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

В апреле президент Владимир Путин поручил правительству города и компании «Автодор» начать строительство трассы от Кузьмолово Всеволожского района до автомобильной дороги М11 «Нева». По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, первоочередной задачей в рамках строительства КАД-2 на территории 47-го региона является строительство ее примыкания к Дороге жизни, проходящей по Всеволожскому району, непосредственно у города Всеволожска. Второй объект — обход Мурино с выходом на Матоксу в районе Кузьмолово, где сегодня наблюдаются огромные потоки автомобилей. Ленобласть уже занимается сооружением первого этапа обхода, второй и третий этапы будут осуществляться в рамках строительства КАД-2.

В 2022 году стоимость строительства дальнего обхода оценивалась в 200 млрд рублей с перспективой увеличения бюджета до 300 млрд к моменту начала выполнения работ. Транспортные эксперты считают более адекватным в настоящих реалиях бюджет в 300 млрд рублей. Но стоимость может стать еще больше с учетом инфляции. Заявленные сроки — запустить первую часть кольца к концу 2028 года — специалисты дорожного строительства считают реальными при условии, что в ближайшее время будет выбрана окончательная трассировка КАД-2 и подготовлена проектная документация. Дальнейшие изменения трассировки неизбежно повлекут сдвиги в сроках и стоимости проекта, предупреждают они.

По словам Александра Беглова, существует возможность «увязать» первый участок КАД-2 и Широтную магистраль скоростного движения. Губернатор Дрозденко также подтвердил, что пятый и шестой этапы ШМСД, проходящие в Ленобласти, будут увязаны со строительством КАД-2.

Широтные перспективы

Строительство ШМСД поделено на шесть этапов. Первый этап — участок от ЗСД до Витебского проспекта, второй — от Витебского проспекта до Союзного проспекта, третий — от Союзного проспекта до улицы Коммуны, четвертый — от улицы Коммуны (от границ Санкт-Петербурга) до КАД, пятый — от КАД до примыкания к трассе Р21 «Кола», шестой — от улицы Коммуны до дороги Санкт-Петербург — Колтуши.

Первый участок протяженностью 2,6 км включает участок от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским проспектом, поэтому данный этап Широтной магистрали называют Витебской развязкой. Это шестиполосная автодорога с расчетной скоростью движения до 110 км/ч и пропускной способностью до 70 тыс. транспортных средств в сутки. Сооружение развязки началось в марте 2021 года. Запуск движения по первому этапу ШМСД состоялся 22 декабря.

В ноябре прошлого года было подписано концессионное соглашение на строительство следующих городских участков ШМСД стоимостью 241 млрд рублей. Документ подписали Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Для выполнения работ по второму-четвертому этапам магистрали создан концессионер ООО «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС). Ленобласть определила концессионера на выполнение работ по ШМСД стоимостью 110 млрд рублей в 2023 году. Им стало ООО «Всеволожская концессионная компания» (ВКК). Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, в настоящее время по областной части ШМСД разработано технико-экономическое обоснование проекта. В следующем году регион планирует направить заявку в Федеральное дорожное агентство на выделение федеральных денег и начать проектирование.

Первый за 40 лет

В губернаторскую программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» входит сооружение еще одного мегаобъекта — Большого Смоленского моста. Первую за 40 лет разводную переправу через Неву протяженностью 1,6 км строят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Это самый большой отрезок набережных Невы, где сейчас отсутствуют переправы. Планируется, что новый мост улучшит транспортную связь между северными и южными районами города в обход центра Петербурга.

В начале декабря 2024 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщал, что на объекте проводятся буровые работы на левом берегу по сооружению опоры № 5, а также укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 1–4. На правом берегу строители ведут буровые работы по сооружению опор №№ 6 и 7 и монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 10–9. «Уже сейчас скорректировали сроки окончания строительства мостового комплекса с 2029 на 2028 год, будем стремиться запустить рабочее движение еще раньше»,— написал в своем Telegram-канале господин Линченко.

Проект, помимо возведения самого моста, предусматривает строительство трех развязок, интегрирующих переправу в улично-дорожную сеть: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Весной прошлого года город подписал контракт на выполнение первого этапа сооружения моста с московским АО «Дороги и мосты» (ДИМ, входит в ГК «Нацпроектстрой») за 39,9 млрд рублей. Общая стоимость проекта год назад оценивалась в 64 млрд (см «Ъ-СПб» от 24.01.2024).

Южные преобразования

Еще один крупный инфраструктурный проект реализуется в южной части города — строительство трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, концессионером выступает «Балтнедвижсервис» (принадлежит группе «АБЗ-1» и Газпромбанку), генеральным подрядчиком — АО «АБЗ-Дорстрой». Изначально планировалось запустить первый этап линии от станции метро «Купчино» до поселка Шушары, включая трамвайное депо — в конце 2024 года, а второй — до микрорайона Славянка — через год после завершения первого. Сейчас сроки сдвинулись на 2025–2026 годы. Предполагается, что трамвайная линия «Славянка» позволит улучшить транспортную доступность крупных жилых массивов Шушары и Славянка, а также разгрузить улично-дорожную сеть в южных районах города. Новой транспортной артерией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год.

В конце декабря аппарат вице-губернатора Линченко информировал, что на объекте завершена надвижка пролета самого крупного путепровода трамвайной линии, который идет третьим уровнем над КАД и составляет свыше 240 м в длину. Конструкция является частью строящегося большого путепровода, который пересекает три транспортные инфраструктуры — Московское шоссе, Октябрьскую железную дорогу и КАД. В целом протяженность путепровода, с учетом подпорных стенок и ответвлений на Вилеровский переулок, составляет 1,2 км. Путепровод воздвигнут на 25 опорах из высокопрочного морозостойкого водонепроницаемого железобетона. Максимальная высота опоры составляет 12,7 м. Над КАД пролетное строение расположено с девятой по двенадцатую опору.

Ранее в июле 2024 года была произведена надвижка путепровода на участке над Московским шоссе. До весны 2025 года планируется выполнить устройство ригеля и опустить металл на опорные части, после чего будет выполнено устройство монолитной железобетонной плиты дорожного полотна с установкой несъемной опалубки над КАД.

В наступившем году в Пушкинском районе Петербурга продолжится строительство еще одного крупного инфраструктурного объекта — Южной широтной магистрали. Как уточнили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в 2025 году планируется завершить работы по монтажу пролетного строения путепровода через железнодорожные пути Балтийского направления. Кроме этого, строители выполнят 95% работ на путепроводе в створе Петербургского шоссе и на 60% — монтаж пролетного строения на путепроводе через железнодорожные пути Витебского направления.

На этот год на объекте намечено переустройство всех газопроводов, завершение выноса сетей связи, продолжение работ по строительству наружного освещения, фундаментов шумозащитных экранов. Почти на всем протяжении участка основного хода автомобильной дороги от железнодорожных путей Витебского направления до путей Балтийского направления будет уложен нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. На транспортной развязке с шоссе Подбельского завершится укладка верхнего слоя основания из асфальтобетона и начнутся строительно-монтажные работы на участке реконструкции шоссе Подбельского.

Пропускная способность новой трассы составит более 49 тыс. автомобилей в сутки. В эксплуатацию Южную широтную магистраль планируется ввести до конца 2027 года.

Александра Тен