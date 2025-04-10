Главные новости за 10 апреля. Сочи

В Сочи закрылся один из трех пилотных магазинов подросткового бренда Ready! Steady! Go!, созданного компанией «Глория Джинс» в 2024 году. Аналогичные магазины в Казани и Волгограде также закрываются — последний из них прекратит работу в мае 2025 года.

В Сочи восьмилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля Toyota, когда пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В первом квартале 2025 года спрос на генеральную уборку в Сочи вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по увеличению спроса стал Саратов с ростом на 142%.

С 1 мая международный аэропорт Астрахани начнет выполнение субсидируемых рейсов в Сочи и два других города. Перевозки станут частью расширения региональной маршрутной сети при поддержке областного бюджета.

Летний сезон в горах Сочи официально стартует 29 апреля. С этого дня на курорте «Роза Хутор» возобновится работа основных канатных дорог и аттракциона родельбан, завершивших профилактику после окончания зимнего сезона.

В Сочи суд назначил штраф 18-летнему приезжему за публикацию с нацистской символикой в соцсетях.

Приволжская железная дорога запускает прямое железнодорожное сообщение между Астраханью и черноморскими курортами Краснодарского края, в том числе Сочи, на летний сезон 2025 года.

Пляжи и морская вода в Сочи признаны безопасными для купания. На территории города не выявлено отклонений по качеству воздуха, воды и песка.