В Сочи спрос на профессиональную уборку вырос на 11%

В первом квартале 2025 года спрос на генеральную уборку в Сочи вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидером по увеличению спроса стал Саратов с ростом на 142%. Также отмечены высокие показатели в Санкт-Петербурге (+61%), Барнауле (+58%), Омске (+54%) и Мурманске (+53%). Все больше жителей регионов предпочитают профессиональные услуги по уборке. Кроме того, бизнес-сектор также активно использует такие услуги для офисов и торговых помещений.

В Сочи средняя стоимость генеральной уборки варьируется от 50 до 100 руб. за «квадрат». Окончательная цена зависит от уровня загрязнения, объема работ, используемого оборудования и региона. Например, уборка однокомнатной квартиры обойдется примерно в 1,5 тыс. руб.

По информации Авито Работы, в первом квартале 2025 года спрос на клининговые услуги увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне этого роста средние зарплатные предложения также показали положительную динамику, увеличившись на 13% — с 36,5 тыс. до 41,2 тыс. руб. в месяц.

Особенно заметен рост зарплат в отдельных категориях. Мастера по химчистке продемонстрировали наибольшее увеличение — +34% год к году, достигнув уровня 66 тыс. руб. в месяц. У горничных зарплаты выросли на 19%, составив 56,8 тыс. руб. Для домработниц и менеджеров по клинингу средние зарплатные предложения увеличились на 18% и составили 68,6 тыс. и 67 тыс. руб. в месяц соответственно.

Мария Удовик