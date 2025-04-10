«Глория Джинс» закрыла магазин бренда Ready! Steady! Go! в Сочи

В Сочи закрылся один из трех пилотных магазинов подросткового бренда Ready! Steady! Go!, созданного компанией «Глория Джинс» в 2024 году. Объект, расположенный в торговом центре «Демократический», прекратил деятельность на фоне решения материнской структуры свернуть проект. По данным РБК, аналогичные магазины в Казани и Волгограде также закрываются — последний из них прекратит работу в мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бренд Ready! Steady! Go! был ориентирован на аудиторию в возрасте от 14 до 20 лет и задумывался как новый формат для продвижения продукции, вдохновленной азиатской поп-культурой. Однако менее чем за год компания отказалась от стратегии масштабирования, первоначально предусматривавшей открытие до 100 магазинов.

По информации, подтвержденной источниками на рынке коммерческой недвижимости, основной причиной сворачивания сети стали неудовлетворительные финансовые показатели. Часть продукции продолжает предлагаться в рамках действующих магазинов Gloria Jeans по модели shop-in-shop, но самостоятельное продвижение бренда прекращено.

Отказ от розничной экспансии совпал с более широкими изменениями в бизнес-стратегии компании, включая оптимизацию производственных мощностей. В течение 2024 года «Глория Джинс» также сократила число швейных фабрик, сославшись на убыточность локального производства на фоне укрепившихся внешнеэкономических ограничений и снижения потребительской активности.

Мария Удовик