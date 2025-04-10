В центре Сочи иномарка сбила восьмилетнего мальчика

В Сочи восьмилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля Toyota, когда пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В среду, 9 апреля 2025 года, около 14:15 на улице Макаренко в районе дома 13 2а в Центральном районе Сочи произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, 47-летняя местная жительница за рулем Toyota совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте, но вблизи пешеходного перехода.

В результате инцидента ребенку потребовалась медицинская помощь. О степени тяжести полученных травм не сообщается.

В 2024 году на курорте зарегистрировали 93 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате этих аварий два ребенка погибли, а 106 получили различные травмы.

На пешеходных переходах произошло 19 аварий с 19 пострадавшими. В темное время суток было зафиксировано 10 происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Также зарегистрировано 22 ДТП, причиной которых стали нарушения правил дорожного движения детьми. Наиболее распространенными ситуациями стали переход дороги в неположенном месте и неожиданный выход из-за припаркованных автомобилей или сооружений.

Мария Удовик