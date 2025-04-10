Стала известна дата начала летнего сезона на курорте «Роза Хутор»

Летний сезон в горах Сочи официально стартует 29 апреля. С этого дня на курорте «Роза Хутор» возобновится работа основных канатных дорог и аттракциона родельбан, завершивших профилактику после окончания зимнего сезона, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

Зимний сезон завершится в горах Сочи 13 апреля. После этого часть инфраструктуры временно прекратит работу для прохождения регламентного обслуживания. Основные канатные дороги, ведущие на Роза Пик — «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», а также родельбан будут остановлены с 14 по 28 апреля для технической профилактики.

Несмотря на перерыв в работе основной инфраструктуры, курорт продолжит прием гостей в экскурсионном режиме. Канатная дорога «Стрела» останется доступной для подъема на высоту 1,6 тыс. м, где посетителей будет ждать горный парк с фотозонами, тематическими мастер-классами, программами для детей и выставкой специализированной техники.

С 29 апреля на курорте начнет действовать летний сезон. Возобновится работа всех канатных дорог, включая маршруты в Горную Олимпийскую деревню (1,1 тыс. м) и на Роза Пик (2,3 тыс. м), а также родельбана. С этого дня стартует полноценная программа летнего отдыха с активностями, гастрономическими предложениями и досуговыми мероприятиями.

Мария Удовик