Суд оштрафовал приезжего в Сочи за нацистскую символику в соцсети

В Сочи суд назначил штраф 18-летнему приезжему за публикацию с нацистской символикой в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники Центра противодействия экстремизму и участковые Центрального района Сочи обнаружили публикацию с нацистской символикой на странице 18-летнего приезжего в социальной сети.

Правоохранительные органы задержали молодого человека. На нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

Суд признал подсудимого виновным и назначил штраф.

«Ъ-Сочи» писал, что задержанного в Сочи гражданина России и Абхазии заключили под стражу на два месяца за публикации в соцсетях. В своем Telegram-канале фигурант дела размещал материалы, направленные на героизацию лидеров незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Чеченской Республики с 1991 по 2006 годы, в частности Шамиля Басаева.

Мария Удовик