РЖД запустит летние поезда из Астрахани в Сочи

Приволжская железная дорога запускает прямое железнодорожное сообщение между Астраханью и черноморскими курортами Краснодарского края, в том числе Сочи, на летний сезон 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Беспересадочные вагоны по маршруту Астрахань — Новороссийск будут отправляться с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, а со 2 по 30 августа — по четным. Вначале группа вагонов проследует в составе поезда №219 Астрахань — Волгоград, затем — в составе поезда №469 Саратов — Новороссийск.

В обратном направлении из Новороссийска вагоны отправятся с 3 июня по 31 июля по нечетным числам и с 2 по 30 августа — по четным. Их включат в состав поезда №470 Новороссийск — Саратов с последующей перецепкой к поезду №220 Волгоград — Астрахань. Маршрут предусматривает остановки в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, на станциях Верхний Баскунчак, Лихая и других.

Кроме того, с 27 мая по 29 сентября начнет курсировать поезд №465 Астрахань — Имеретинский Курорт. Отправление из Астрахани запланировано через день. Состав сделает остановки на станциях Верхний Баскунчак, Волгоград-1, Сальск, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе-Пасс, Лазаревская, Сочи, Адлер и других.

Также с 7 июня открывается регулярное пассажирское сообщение поездами по маршрутам Элиста — Анапа и Элиста — Адлер (Сочи). Составы будут ходить раз в неделю.

«Ъ-Сочи» писал, что АНО «Единая транспортная дирекция» совместно с РЖД возобновляет мультимодальные перевозки в Абхазию на летний сезон 2025 года. Маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября.

Мария Удовик