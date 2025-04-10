В мае из Астрахани в Сочи запустят субсидируемые авиарейсы

С 1 мая 2025 года международный аэропорт Астрахани начнет выполнение субсидируемых рейсов в Сочи и два других города. Перевозки станут частью расширения региональной маршрутной сети при поддержке областного бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Принимаются меры по расширению маршрутной сети авиаперевозок. В 2025 году организовано три субсидируемых маршрута: из Астрахани до Сочи, Уфы и Казани, с 01.05.2025»,— сказали в региональном министерстве.

Общий объем субсидий на 2025 год составляет 162,2 млн руб., из которых более половины предусмотрены на первое полугодие.

Сейчас ведется работа по закреплению на территории региона якорного авиаперевозчика. Рассматривается подписание соглашения с авиакомпанией Red Wings. В ведомстве пояснили, что появление базового оператора обеспечит расширение маршрутной сети и увеличение частоты полетов.

Ранее в числе перспективных направлений из Астрахани были обозначены рейсы в Саратов, Владикавказ, Тюмень и Новый Уренгой. Международный аэропорт Астрахань, входящий в холдинг «Новапорт», по итогам 2024 года обслужил более 840 тыс. пассажиров, продемонстрировав рост на 9% по сравнению с предыдущим годом.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпании Nordwind и «Икар» начнут выполнять рейсы по маршруту Сочи — Волгоград. Полеты будут осуществляться по средам и субботам.

Мария Удовик