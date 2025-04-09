Мишустин: на модернизацию ЖКХ до 2030 года предусмотрено 4,5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года предусмотрено финансирование из госбюджета и внебюджетных средств в размере 4,5 трлн руб. Об этом он рассказал на встрече с председателем совета директоров ООО «Группа Полипластик» Львом Гориловским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У людей должна быть возможность как можно быстрее начать пользоваться современной инженерной инфраструктурой. И здесь мы подготовили очень большое количество инструментов. <...> В том числе федеральная программа, которая на сегодняшний день работает, будет хорошим подспорьем для частного бизнеса»,— сказал господин Мишустин (цитата по официальному сайту правительства РФ).

Премьер-министр отметил, что важно как можно скорее предоставить свободный доступ к современной инженерной инфраструктуре, и напомнил об инструментах, помогающих развитию производства. Среди них промышленная ипотека, субсидирование льготных кредитов, казначейские инфраструктурные кредиты и облигации и Фонд развития промышленности.

В ходе встречи премьер-министр также обсудил с господином Гориловским участие компании в реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Председатель совета директоров «Полипластика» рассказал о проекте цифрового управления строительством, в том числе через систему Минстроя. Он добавил, что сегодня компания работает над пятью предложениями, позволяющими создать доступную для людей инфраструктуру в сфере ЖКХ.

21 марта правительство продлило до 1 января 2027 года особый порядок начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Показатель должен быть привязан к ключевой ставке. Однако из-за ее резкого повышения до 21% с 2022 года ставка для расчета пеней по просрочке за «коммуналку» зафиксирована на уровне 9,5%.

Екатерина Отрашкевич