Ижевский коммунист Сергей Тарасов зарегистрирован в праймериз «Единой России»

Представитель КПРФ в гордуме Ижевска, член постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Тарасов включен в списки кандидатов предварительного голосования от партии «Единая Россия» (праймериз). На соответствующем партийном сайте указано, что коммунист проходит по Нефтяному одномандатному избирательному округу № 21 в качестве беспартийного кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тарасов 29 мая 2021-го во время Дня пограничника

Фото: пресс-служба удмуртского реготделения КПРФ Сергей Тарасов 29 мая 2021-го во время Дня пограничника

Фото: пресс-служба удмуртского реготделения КПРФ

Напомним, господин Тарасов с 2020-го является заместителем директора по общим вопросам в местной стоматологической клинике «Жемчужинка». Как кандидат пишет на официальном сайте горадминистрации, имеет благодарственные письма от МВД за вклад в сохранение и улучшение экологической обстановки. Сергей Тарасов получил три специальности: менеджмент, юриспруденция в 1993-2001 гг. и нефтегазовое дело в 2012-2015 гг. Работал среди прочего в компаниях «Удмуртгражданпроект», «Удмуртнефть-Бурение» и торгово-производственной фирме «Вакууммаш».

Напомним, ЕР проводит в регионе предварительное голосование в преддверии осенних выборов в муниципальные органы власти столицы Удмуртии и ее малых городов, чтобы определиться со списком выдвиженцев. Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут в сентябре 2025-го. Вакантным является 131 мандат. Прием документов от кандидатов начался 5 марта.