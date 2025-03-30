40% кандидатов на праймериз «Единой России» в Удмуртии представили промышленники

Кандидатами на предварительное голосование партии «Единая Россия» за тех, кого выдвинут на предстоящие выборы в муниципальные органы власти столицы Удмуртии и ее малых городов, зарегистрировались 37 человек, сообщила пресс-служба реготделения политического объединения 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«22 кандидата зарегистрировано в Сарапуле, 13 — в Глазове и 2 — в Ижевске. 32% заявившихся являются действующими депутатами гордум. Больше половины человек — члены или сторонники "ЕР"»,— сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Александр Шамшурин.

Господин Шамшурин добавил, что почти 40% кандидатов представляют промышленные предприятия и заводы, 10% — сферу образования. «Остальные — члены общественных организаций, индивидуальные предприниматели и так далее»,— добавил руководитель регионального исполкома «ЕР».

Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут в сентябре 2025-го. По словам господина Шамшурина, вакантным является 131 мандат. В преддверии выборов «ЕР» проводит праймериз, чтобы определиться со списком выдвиженцев. Прием документов от кандидатов начался 5 марта. В приоритете партии — привлечение участников СВО. Праймериз «ЕР» пройдет 19-25 мая. Всего партия проводит праймериз в 55 регионах РФ.