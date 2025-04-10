Суд отложил рассмотрение иска главы «Азербайджан-Урал» к Роскомнадзору до 12 мая

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отложил до 12 мая рассмотрение иска председателя НКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински к Управлению Роскомнадзора по Свердловской области. Поводом для подачи иска стал отказ ведомства вынести предупреждение ряду уральских СМИ, в которых, по мнению господина Шыхлински, содержатся признаки клеветы и унижения чести и достоинства лиц азербайджанской национальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом юстиции, в котором находится Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дом юстиции, в котором находится Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Административный истец просит суд признать решение Роскомнадзора незаконным и обязать ведомство вынести предупреждение телеканалу «Крик-ТВ». Ранее сообщалось, что у Шахина Шыхлински имеются претензии к сетевым изданиям Е1.ru и Ura.ru, однако во время заседания в суде, 10 апреля, представители истца пояснили, что требуют вынести предупреждение только «Крик-ТВ».

По данным представителя Роскомнадзора, ролики публиковались на YouTube-канале «Крик-ТВ». «YouTube-канал телеканала не является СМИ. Какие-либо меры реагирования мы принять не можем и вынести предупреждение тоже не можем, так как мы рассматриваем продукцию, исключительно вышедшую в эфире СМИ», — отметил представитель Роскомнадзора.

«На данный момент мы остановились на требованиях к одному СМИ. По нашему мнению, было место распространению недостоверной информации в отношении нашего доверителя, которая не подтверждается официальными источниками. Мы считаем, что редакция имеет возможность проверить достоверность распространяемой информации», — сказал после заседания юрист Шахина Шыхлински Виктор Балакаев. По словам второго юриста председателя НКО «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински, сторона защиты будет добиваться того, чтобы Роскомнадзор вынес предупреждение в отношении «Крик-ТВ» «с последующей возможностью прекращения деятельности данного телеканала».

Ранее Шахин Шыхлински направлял обращения в адрес экс-губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, руководства ФСБ и МВД региона. Поводом для обращения стало посещение спикером городской думы Игорем Володиным мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики в составе Азербайджана. Шахин Шыхлински заявил, что Талыш-Муганской Республики не существует, а талыши, которые состоят в азербайджанской диаспоре, критикуют участников мероприятия.

Мария Шараева