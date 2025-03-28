В Екатеринбурге суд рассмотрит иск главы «Азербайджан-Урал» к Роскомнадзору

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит административный иск руководителя региональной общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински к Роскомнадзору, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Поводом для иска стал отказ Роскомнадзора вынести предупреждение телеканалу «Крик-ТВ» и сетевым изданиям Е1.ru, Ura.ru за публикации, которые, по мнению господина Шыхлински, содержат признаки клеветы и унижают честь и достоинство лиц азербайджанской национальности.

Административный истец просит суд признать решение Роскомнадзора незаконным и обязать ведомство вынести предупреждение СМИ.

Ранее Шахин Шыхлински направлял обращения в адрес экс-губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, руководства ФСБ и МВД региона. Поводом для обращения стало посещение спикером городской думы Игорем Володиным мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики в составе Азербайджана. Шахин Шыхлински заявил, что Талыш-Муганской Республики не существует, а талыши, которые состоят в азербайджанской диаспоре, критикуют участников мероприятия.

Полина Щуцкая