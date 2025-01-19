«Форт С2-Воронеж» будет четыре года охранять корпуса и общежития ВГУ

Воронежский государственный университет (ВГУ) выбрал подрядчиком на охрану своих корпусов и общежитий местное ООО частная охранная организация (ЧОО) «Форт С2-Воронеж». Это следует из конкурсной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

На торги с начальной максимальной ценой контракта в 459 млн руб. заявились два участника. Однако вторая компания не была допущена из-за несоответствия ее заявки по составу, содержанию и оформлению. Название участника не раскрывается.

Какую сумму получит «Форт С2-Воронеж», в документации не указано. Подрядчику предстоит охранять 14 корпусов и восемь общежитий в Воронеже, а также здания и общежитие филиала ВГУ в Борисоглебске. Общий срок действия контракта — почти четыре года, с 1 февраля 2025 по 31 января 2028 года.

В общежитиях нужно обеспечить охрану на десяти круглосуточных постах и одном полусуточном (с 08:00 до 20:00), в корпусах ВГУ и остальных объектах — на 31 круглосуточных и одному полусуточном постах. Также на 13 постах нужно будет работать по десять часов (с 7:30 до 17:30) с 1 января 2025 до 31 декабря 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО ЧОО «Форт С2-Воронеж» зарегистрировано в Воронеже в январе 2010 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 250 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 86,8 млн руб., чистая прибыль — 8,4 млн. Директором является Олег Турищев, которому также принадлежит 15% в местном ООО частное охранное предприятие (ЧОП) «Русь». Единственный владелец — Анатолий Киселев, в 2015 году возглавлявший «Русь» в течение нескольких месяцев. За время работы до договора с ВГУ «Форт С2-Воронеж» получил 29 госконтрактов на 31,8 млн руб. Крупнейший из них — на охрану детсада №198 в областном центре за 3,5 млн.

По информации Федеральной налоговой службы, в 2023 году среднесписочная численность сотрудников составляла 50 человек. При работе с ВГУ компании необходимо предоставить 56 охранников. Они в том числе будут эвакуировать людей в случае чрезвычайных ситуаций, следить за наличием и состоянием противопожарного оборудования, обходить и осматривать территории, при необходимости — вызывать группу быстрого реагирования (ГБР).

Иван Недокопов