На побережье Краснодарского края за месяц нашли более 100 погибших дельфинов

На берегу Черного моря в Краснодарском крае в течение марта найдены 104 мертвых дельфина, с начала апреля — еще 23. Об этом «Ъ» сообщила руководитель научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным экологов, массовая гибель дельфинов в Черном море происходит ежегодно с марта по июнь. Основными причинами гибели морских млекопитающих являются системные и инфекционные заболевания, связанные с загрязнением моря и снижением иммунитета. Нередко на берег выбрасываются ослабленные животные, которые попадали в рыболовные сети, о чем свидетельствуют раны на их телах. Иногда рыбаки убивают травмированных животных, чтобы скрыть то, что дельфины попадают к ним в сети.

«В этом году для Кавказа вдвое была увеличена квота на камбалу. Камбальные сети — наиболее опасные для китообразных. Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства, иначе Черное море останется без дельфинов»,— объясняют специалисты центра «Дельфа» в своем Telegram-канале.

Как в Черном море после разлива мазута начали погибать дельфины — в материале «Ъ-Кубань» «Азовки бросаются на сушу».

Анна Перова, Краснодар