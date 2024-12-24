Азовки бросаются на сушу

Мертвых дельфинов находят на черноморском побережья Краснодарского края. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», за неделю найдено 19 тел млекопитающих. Массовый выброс дельфинов, что в регионе случается крайне редко, произошел в Новороссийске. Специалисты оценивают ситуацию как «чрезвычайно тревожную» и связывают ее с разливом мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Росприроднадзор ситуацию не комментирует. Экологи считают, что предотвратить гибель дельфинов уже невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За восемь дней на берегу Черного моря нашли 19 мертвых дельфинов

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» За восемь дней на берегу Черного моря нашли 19 мертвых дельфинов

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

С 15 по 23 декабря на берегу Черного моря нашли 19 мертвых дельфинов, сообщает руководитель научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

«В Новороссийске (60-70 км от Анапы) были обнаружены очевидцами восемь свежих тел азовок (один из видов дельфинов – Примеч. “Ъ-Кубань”). Шесть — на берегу, два — в воде без внешних видимых следов мазута. Это — массовый выброс. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки»,— рассказала госпожа Белей.

По ее словам, все особи упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У двух самок была обнаружена кровь и пена в горле и дыхале, что не исключает острую интоксикацию (парами мазута, отравленной рыбой или водой).

В Черном море обитает три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все они занесены в Красные книги РФ и Республики Крым.

В Анапе в станице Благовещенской нашли одну погибшую азовку, она была с фрагментами мазута на теле. Одного дельфина-белобочку нашли в Веселовке. Однако в центре рассказали, что животное было разрублено пополам, причиной смерти стал не мазут. Также в Джубге нашли одну азовку, она была истощена и без следов мазута.

По данным «Дельфы», были отобраны пробы для выяснения причин гибели китообразных. Кроме того, в известность поставлены контролирующие органы.

«Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме. Пока китообразных просто забирали на полигон»,— отмечают в Центре «Дельфе».

В Росприроднадзоре на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 24 декабря сообщили, что пробы морской воды в регионе не соответствуют санитарно-химическим показателям.

Ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько рассказал, что экологическая катастрофа в Черном море может привести к сокращению популяции рыб и утрате эндемичных видов животных.

По его словам, токсичное воздействие на обитателей моря наблюдается уже сейчас: «Происходит гибель птиц и дельфинов. Также прогнозируется сокращение популяции рыб в ареале воздействия загрязнения. Особую опасность представляют мазутные пятна в донных осадках, которые сложно удалить. Скопление нефтепродуктов может привести к длительному негативному воздействию на морскую экосистему»,— добавил эксперт.

Эколог Вениамин Голубитченко считает, что предотвратить гибель дельфинов практически невозможно. Азовки, по его словам, могли погибнуть по трем причинам: нефтепродукты проникают через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, даже если морские обитатели плавали рядом с мазутным пятном, они могли питаться зараженной рыбой.

«Все это (остатки нефтепродуктов) распространилось на большой площади, и предотвратить гибель дельфинов уже невозможно. К сожалению, отравлена их еда и среда обитания. Сделать с этим ничего нельзя, пока нефтепродукт не будет полностью убран или переработан микроорганизмами»,— говорит специалист.

Господин Голубитченко добавил, что получивших дозу отравления нефтью и очевидно ослабленных, больных дельфинов можно спасти, если вовремя их обнаружить. «Однако это требует серьезных мероприятий, необходимо вовремя прийти на помощь такому животному, отловить и поместить в бассейн, после чего проводить над ними ветеринарные манипуляции, чтобы выводить из критической интоксикации»,— резюмировал эксперт.

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На фото — бесконтактное взятие проб выдохов дельфинов для оценки статуса здоровья популяции Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр организует морские экспедиции с целью изучения популяций черноморских дельфинов и привлечения внимания к проблемам сохранения исчезающих видов китообразных Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Съемка дельфинов для ID фотокаталога (для индивидуального распознавания особей) Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Взятие проб у погибшей азовки для исследования предположительных причин гибели. Центр ведет статистику выбросов погибших китообразных, с 2018 года зафиксировано 2503 погибших дельфинов Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр проводит теоретические и практические занятия для волонтеров Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Уборка мусора на берегу и в море Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр проводит семинары, курсы, мастер-классы Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» А также тренинги на берегу моря Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» В Черном море обитает три вида китообразных: афалина, белобочка и азовка. Все они относятся к исчезающим и уязвимым видам и требуют особой защиты Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Белобочки, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Смотреть

Тат Гаспарян