Азовки бросаются на сушу
В Черном море после разлива мазута начали погибать дельфины
Мертвых дельфинов находят на черноморском побережья Краснодарского края. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», за неделю найдено 19 тел млекопитающих. Массовый выброс дельфинов, что в регионе случается крайне редко, произошел в Новороссийске. Специалисты оценивают ситуацию как «чрезвычайно тревожную» и связывают ее с разливом мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Росприроднадзор ситуацию не комментирует. Экологи считают, что предотвратить гибель дельфинов уже невозможно.
За восемь дней на берегу Черного моря нашли 19 мертвых дельфинов
Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»
С 15 по 23 декабря на берегу Черного моря нашли 19 мертвых дельфинов, сообщает руководитель научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
«В Новороссийске (60-70 км от Анапы) были обнаружены очевидцами восемь свежих тел азовок (один из видов дельфинов – Примеч. “Ъ-Кубань”). Шесть — на берегу, два — в воде без внешних видимых следов мазута. Это — массовый выброс. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки»,— рассказала госпожа Белей.
По ее словам, все особи упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У двух самок была обнаружена кровь и пена в горле и дыхале, что не исключает острую интоксикацию (парами мазута, отравленной рыбой или водой).
В Анапе в станице Благовещенской нашли одну погибшую азовку, она была с фрагментами мазута на теле. Одного дельфина-белобочку нашли в Веселовке. Однако в центре рассказали, что животное было разрублено пополам, причиной смерти стал не мазут. Также в Джубге нашли одну азовку, она была истощена и без следов мазута.
По данным «Дельфы», были отобраны пробы для выяснения причин гибели китообразных. Кроме того, в известность поставлены контролирующие органы.
«Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме. Пока китообразных просто забирали на полигон»,— отмечают в Центре «Дельфе».
В Росприроднадзоре на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 24 декабря сообщили, что пробы морской воды в регионе не соответствуют санитарно-химическим показателям.
Ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько рассказал, что экологическая катастрофа в Черном море может привести к сокращению популяции рыб и утрате эндемичных видов животных.
По его словам, токсичное воздействие на обитателей моря наблюдается уже сейчас: «Происходит гибель птиц и дельфинов. Также прогнозируется сокращение популяции рыб в ареале воздействия загрязнения. Особую опасность представляют мазутные пятна в донных осадках, которые сложно удалить. Скопление нефтепродуктов может привести к длительному негативному воздействию на морскую экосистему»,— добавил эксперт.
Эколог Вениамин Голубитченко считает, что предотвратить гибель дельфинов практически невозможно. Азовки, по его словам, могли погибнуть по трем причинам: нефтепродукты проникают через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, даже если морские обитатели плавали рядом с мазутным пятном, они могли питаться зараженной рыбой.
«Все это (остатки нефтепродуктов) распространилось на большой площади, и предотвратить гибель дельфинов уже невозможно. К сожалению, отравлена их еда и среда обитания. Сделать с этим ничего нельзя, пока нефтепродукт не будет полностью убран или переработан микроорганизмами»,— говорит специалист.
Господин Голубитченко добавил, что получивших дозу отравления нефтью и очевидно ослабленных, больных дельфинов можно спасти, если вовремя их обнаружить. «Однако это требует серьезных мероприятий, необходимо вовремя прийти на помощь такому животному, отловить и поместить в бассейн, после чего проводить над ними ветеринарные манипуляции, чтобы выводить из критической интоксикации»,— резюмировал эксперт.