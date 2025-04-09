В горах Сочи прогнозируют сильный снегопад

В средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снегопад. Об этом сообщает ЦУП «Черноморье» в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым сильным снегопадом. По данным метеорологов, в средних и высоких горных районах города с 9 до 10 часов 9 апреля, до конца этих суток и в течение всего дня 10 апреля 2025 года прогнозируется выпадение 20–25 мм осадков в виде снега.

Жителям и гостям горных районов Сочи рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.

В прибрежной части курорта, в Сочи и на федеральной территории Сириус, с вечера 8 апреля прогнозируют сильные дожди и грозы. Неблагоприятные погодные условия продлятся до 11 апреля.

Днем температура в Сочи составляет около +7 градусов, а ночью колеблется от +1 до +6 градусов. Синоптики прогнозируют улучшение погоды к концу второй половины апреля.

Жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать отдыха у водоемов. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик