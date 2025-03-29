Полицейские нашли в квартире задержанного развозчика наркотиков партию кокаина

Вечером 21 марта у дома 1-1 по Шоссейной улице в поселке Федоровское сотрудники ГАИ остановили автомобиль Ford Focus для проверки документов, за рулем которого находился 35-летний житель поселка Войскорово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе досмотра машины на заднем сидении нашли полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, коричневую тряпку, куда было завернуто темное вещество растительного происхождения.

На полу заднего сиденья полицейские нашли сейф, внутри которого находились еще два свертка с белым веществом. Экспертиза установила, что в одном из свертков находился кокаин массой более 5 гр. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

На следующий день Тосненский городской суд отправил подозреваемого под стражу. Правоохранители же 27 марта пришли с обысками в арендуемую мужчиной квартиру на Счастливой улице в поселке Федоровское. Там нашли два свертка, в одном из них находилось почти 300 гр. кокаина. Содержимое второго уже изучают эксперты.

Полицейским следствием в отношении фигуранта возбудили еще одно дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге. В ходе личного досмотра у нее изъяли 15 свертков общей массой около 30 гр. Экспертиза установила, что в одном из пакетиков была «синтетика».

Андрей Маркелов