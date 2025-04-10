Бюджетников возьмут в пилоты

К маю правительство планирует доработать параметры новой системы оплаты труда бюджетников и передать их отдельным регионам для апробации в рамках пилотного проекта. Тестировать новый подход к оплате труда учителей будут в Удмуртии, во Владимирской и Сахалинской областях, врачей — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. В отраслевых профсоюзах отмечают, что ждут от реформы прежде всего выравнивания различий в оплате труда между бедными и богатыми регионами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство готово передать регионам свои наработки по новой системе оплаты труда бюджетников (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство готово передать регионам свои наработки по новой системе оплаты труда бюджетников (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство определило параметры реформы оплаты труда бюджетников, сообщила в ходе годовой коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже в мае разработанную методику планируется передать регионам, которые станут первыми участниками пилотного проекта по ее внедрению. Тестирование нового механизма выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Подробностей новой системы власти пока не раскрывают, но известно, что, например, доля окладов врачей в структуре всех выплат, согласно поручению Владимира Путина, должна составлять не менее 50%, чтобы сделать их заработки более стабильными.

О реформе оплаты труда работников этих двух категорий в правительстве заговорили еще в 2021 году — Минтруд и Минздрав тогда подготовили проект реформы по оплате труда медиков. Однако ведомства не смогли согласовать его с Минфином из-за предполагаемого роста расходов региональных бюджетов на пополнение фондов оплаты труда. В 2024 году поручение пересмотреть подходы к оплате труда уже всех бюджетников дал Владимир Путин. Он же установил срок перехода на новую систему оплаты труда — 2027 год.

Сейчас в бюджетных учреждениях различного уровня работают свыше 5 млн человек. Повышение зарплат бюджетников, которые, как правило, составляют одну из самых низкооплачиваемых категорий работников на региональных рынках труда, поможет правительству в достижении минимум двух национальных целей — сокращения уровня бедности в РФ до 6% к 2030 году и снижения коэффициента Джини (отражает уровень неравенства в обществе) к этому же сроку до 0,37.

Как отмечает глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал, медицинские работники ожидают от реформы увеличения доли оклада в структуре выплат до 70% без учета компенсационных выплат. «Кроме того, мы считаем, что региональная дифференциация оплаты труда должна быть сведена к минимуму. Без этого специалисты, особенно в малых городах и сельской местности, продолжат увольняться»,— отметил Андрей Коновал. По его мнению, минимальные размеры должностных окладов медиков следует установить в привязке к федеральному МРОТ — они должны составлять не менее 1,5 минимальной зарплаты для младшего медперсонала, не менее 2 — для среднего персонала и не менее 2,5 — для врачей.

Председатель Общероссийского профсоюза образования (входит в Федерацию независимых профсоюзов России) Лариса Солодилова говорит, что представители учительского сообщества входят в рабочую группу, которая готовит параметры реформы. «По итогам ее внедрения хотелось бы увидеть понятные для всех педагогических работников условия определения зарплат и их размеры»,— говорит Лариса Солодилова. Она отмечает, что дифференциация в зарплатах между российскими регионами существовала всегда, но в последнее время она стала усиливаться, увеличивая дисбаланс на отраслевом рынке труда.

Анастасия Мануйлова