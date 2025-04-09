Главные новости за 9 апреля. Сочи

Открытие грузопассажирской паромной линии между Сочи и турецким Трабзоном вновь переносится. Точная дата начала рейсов пока не определена.

Администрация Сочи сформировала земельный участок площадью 10 га в селе Илларионовка для строительства нового кладбища вместо ранее планировавшегося крематория.

В средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снегопад. Синоптики прогнозируют выпадение 20–25 мм осадков.

Мальчику из Сочи, получившему тяжелые травмы лица в результате нападения двух собак, предстоит очередная операция — ее планируют провести в конце этой недели в московской клинике. Врачи планируют пересадить кожные лоскуты для восстановления пораженных участков вокруг носа.

В Краснодарском крае следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) бывшей жене отца мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи. Обвиняемая похитила 3 млн руб., выделенных на лечение ребенка.

Администрация Сочи продлит работу общественного транспорта до пяти утра в пасхальную ночь и увеличит количество рейсов к местам захоронений на Радоницу по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По результатам 2024 года чистая прибыль гостиничного комплекса «Сочи-Магнолия» составила 48,7 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,1% (чистая прибыль в 2023 году — 48,2 млн руб.).

Скоростной пассажирский катамаран «Комета» начнет курсировать между Сочи и Анапой с 15 мая. Стоимость билета на полный путь составит 10,5 тыс. руб. для взрослого пассажира.