В Сочи продлят работу транспорта в пасхальную ночь и увеличат рейсы на Радоницу

Администрация Сочи продлит работу общественного транспорта до пяти утра в пасхальную ночь и увеличит количество рейсов к местам захоронений на Радоницу по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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На заседании оргкомитета под руководством главы Сочи Андрея Прошунина обсуждались вопросы безопасности, охраны общественного порядка и организации транспортного обслуживания в дни празднования Пасхи. В совещании участвовали заместители мэра, руководители профильных отделов администрации, главы внутригородских районов, представители правоохранительных органов и духовенства.

Пасха и Радоница будут отмечаться 20 и 29 апреля. Субботники по благоустройству уже проводятся, при этом особое внимание будет уделено могилам участников СВО, содержание которых возьмет на себя муниципалитет.

Пасхальные богослужения и освящение куличей пройдут во всех 38 православных храмах города. Ночные службы в Соборе Архангела Михаила и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» будут транслироваться на медиаэкраны.

Для предотвращения пробок горожанам рекомендуется использовать общественный транспорт. Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД рядом с храмами, будут эвакуированы.

Обеспечение безопасности будет осуществляться сотрудниками Росгвардии, полиции, частных охранных предприятий, дружинниками, казаками, православными волонтерами и представителями городской администрации. На улицах и территориях храмов будет организовано праздничное оформление.

Мария Удовик