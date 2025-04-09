Экс-жене отца покусанного хаски в Сочи мальчика предъявили обвинение

В Краснодарском крае следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) бывшей жене отца мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ирина Волк Фото: Telegram-канал Ирина Волк

По данным следствия, обвиняемая похитила 3 млн руб., выделенных на лечение ребенка. О пропаже средств в полицию заявил отец мальчика Валентин Королев.

Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшему ребенку в ближайшие дни проведут очередную операцию в московской клинике, где врачи планируют выполнить пересадку кожных лоскутов для восстановления поврежденных участков в области носа. После этого ребенка могут на лето отпустить домой для восстановления, а основные реконструктивные операции продолжатся осенью.

Мария Удовик