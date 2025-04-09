Чистая прибыль гостиницы «Сочи-Магнолия» в 2024 году составила 48,7 млн рублей

По результатам 2024 года чистая прибыль гостиничного комплекса «Сочи-Магнолия» составила 48,7 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,1% (чистая прибыль в 2023 году — 48,2 млн руб.), следует из годового отчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Отмечается, что загрузка номерного фонда «Сочи-Магнолия» в 2024 году составила 85,2%, снизившись по отношению к показателям 2023 года на 0,8%. Выручка от реализации услуг составила 340,2 млн руб., увеличившись по отношению к 2023 году на 12,6%. Чистые активы общества на конец финансового года составили 117,3 млн руб. За год они увеличились на 7,5 млн руб. (6.8%). В 2024 году вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии составили 1 млн руб. Дивиденды выплачены в размере 40,2 млн руб.

АО «ГК “Сочи-Магнолия”» является самостоятельным предприятием с 1996 года. Генеральный директор — Ирина Вернигора. Общество осуществляет деятельность по предоставлению гостиничных и иных услуг в Сочи, не имеет обособленных подразделений. Среднесписочная численность сотрудников общества за 2024 год — 104 человека. Уставный капитал — 14,8 млн руб. (разделен на 44 717 обыкновенных акций номинальной стоимостью 330 руб. каждая. Гостиничный комплекс состоит из гостиницы «Магнолия» 3* на 126 номеров первой категории и гостиницы «Сочи» категории «без звезд» — 19 номеров высшей категории и 59 номеров пятой категории.

Наибольший удельный вес в бронировании 2024 года пришелся на компании: «Бронирование гостиниц», «Алеан отдых», «Яндекс. Вертикали», «Свандор хотелс энд резортс мэнеджемент», «Пегас Инкаминг» и «Дельфин-Юг». Доля «Сочи-Магнолии» на рынке гостиничных услуг курорта составляет менее 3%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в сентябре 2024 года гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия» выставили на продажу за 6,5 млрд руб. Годом ранее отель уже пытались продать за 4,5 млрд руб. Гостиница продается вместе с мебелью и оборудованием.

Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия" состоит из трех корпусов: отель "Магнолия" *** (девятиэтажное здание с номерами первой категории), корпус "Сочи" (пятиэтажное здание, в котором находится отель "Сочи"), а также корпус с торговым центром "Сочи-Магнолия". Комплекс располагается рядом с Летним и Зимним театрами Сочи, рядом находится также ботанический парк Сочи — "Дендрарий". В 10 минутах ходьбы от побережья Черного моря и в 20 минутах ходьбы от морского порта»,— говорится на официальном сайте комплекса. Стоимость размещения в комплексе в октябре 2024 года составляла от 4,4 до 6,1 тыс. руб. в сутки (в июле — от 8,7 до 12,7 тыс. руб.).

Василий Хитрых