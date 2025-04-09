Названа стоимость билетов на скоростную «Комету» из Сочи в Анапу

Скоростной пассажирский катамаран «Комета» начнет курсировать между Сочи и Анапой с 15 мая, а стоимость билета на полный путь составит 10,5 тыс. руб. для взрослого пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Согласно информации на официальном сайте компании, поездка до Геленджика стоит 7,3 тыс. руб. Для детей до 12 лет предусмотрены сниженные тарифы — 5,4 тыс. и 3,7 тыс. руб. соответственно. Также доступны льготные билеты с уменьшением стоимости примерно на 1 тыс. руб.

В отличие от предыдущих сезонов, маршрут расширен за счет включения остановок в Лазаревском и Туапсе. Ранее «Комета Ялта» и «Комета Севастополь» курсировали между Сочи, Анапой, Новороссийском и Геленджиком, перевозя до 30 тыс. пассажиров за сезон.

Какое именно судно будет задействовано в этом году, пока не сообщается, однако перевозки будет выполнять катамаран проекта «Комета 120М», рассчитанный на 120 человек. Сейчас два таких судна уже работают на Черном море.

Проект направлен на повышение доступности морского транспорта между крупнейшими курортами региона и призван обеспечить как туристические, так и транспортные потребности.

Мария Удовик