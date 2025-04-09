Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД

На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области запустили движение беспилотных грузовиков, сообщает Минтранс России. В эксперименте участвуют четыре большегруза, в том числе два «КамАЗа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Беспилотные транспортные средства передвигаются по дорогам в рамках экспериментально-правовых режимов (ЭПР), разрешающих инженеру-испытателю, находясь на водительском месте, не притрагиваться к рулю и педалям. В 2023 году в режиме ЭПР движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 «Нева», в пилоте приняли участие в том числе компании ПЭК, Globaltruck, «Магнит» и «Газпромнефть-Снабжение». Испытания беспилотной легковой машины проводит «Яндекс», беспилотных трамваев — департамент транспорта Москвы.

«В рамках инициативы по развитию беспилотных логистических коридоров в следующем году планируется открыть беспилотное грузовое сообщение на трассе М-12 "Восток",— заявил замглавы Минтранса Валентин Иванов (цитата по "Интерфаксу").— К 2030 году протяженность наших беспилотных коридоров должна составить порядка 20 тыс. км».

Минтранс сейчас готовит проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который разрешит испытывать машины без испытателя за рулем. В январе министерство подготовило новую систему классификацию автономного транспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтранс переходит в беспилотный режим».

Полина Мотызлевская, Иван Буранов