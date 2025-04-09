Госдума открестилась от сатанистов

Сатанизм угрожает национальной безопасности России — к такому выводу единодушно пришли участники круглого стола в Госдуме. В частности, депутатов беспокоит возрастающее число сатанинских секс-оргий. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уверен, что сатанизм — «форма борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны». Проявляется она, по мнению участников дискуссии, очень широко — от деятельности психологов, нутрициологов, тарологов, магов и коучей до подростковых субкультур фурри и квадроберов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Думский комитет по развитию гражданского общества 8 апреля провел круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологий». Дискуссия о том, как предотвратить «массированную атаку сатанизма» на Россию, началась с молитвы «Царю небесный» (читается верующими перед началом какого-либо дела, чтобы призвать в помощь Святого Духа). «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Президент России ясно выразился, против чего сейчас борется Россия — против мирового сатанизма. И законодатели не могут пройти мимо этого судьбоносного заявления»,— пояснил причину собрания депутат Николай Бурляев (СРЗП). По его словам, сегодня «неудержимо реализуется мировой сценарий развала традиционных духовно-нравственных основ». Так, в парламент поступают многочисленные сообщения «о сатанинских секс-оргиях» в Москве и других городах России. В кинопрокате демонстрируются фильмы «сатанинской направленности», на книжной ярмарке в Гостином Дворе продаются «сотни красочных книг о сатанизме». «Отход от традиционных ценностей и нравственных идеалов может привести к распаду и нашего государства-цивилизации»,— дал мрачный прогноз господин Бурляев.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что сатанизм — «не что иное, как форма борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны».

«Это целенаправленная деятельность против государства и веры, против моральных и идеологических устоев семьи, народа! — повысил тон депутат.— Это абсолютно разрушительная идеология, которая навязана нам извне, которая финансируется, скорее всего, извне. Надо посмотреть — а на какие средства живут эти сатанисты?» Поэтому, полагает господин Картаполов, идеологию сатанизма нужно запретить, как и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

По очевидным причинам борьбу с сатанизмом горячо поддержали представители Русской православной церкви. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим указал депутатам на скрытых сатанистов — по его словам, те могут «перекраситься» в психологов, нутрициологов, тарологов, магов и коучей. Среди них уже сейчас можно найти тех, кто «служит дьяволу», подчеркнул епископ: «Многочисленные инфоцыгане дают рекламу в интернете и говорят, что помогут избавиться от лишнего веса, от психических проблем. В основном женщины на это попадаются и приходят туда. И действительно они худеют... А потом им говорят: "А вот теперь начинаем дышать по-собачьи, чтобы впасть в транс"». Пораженные депутаты озабоченно закивали.

Ни один из выступавших так и не дал конкретного определения сатанизма.

Попытку сформулировать это понятие предпринял лишь председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. «Идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности и жизни как таковой»,— заявил он. По мнению господина Лукьянова, у сатанизма, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), «школьной стрельбы» и абортов один источник. Затем иерей расширил этот перечень за счет подростковых субкультур анималистического толка — квадроберов, териан и фурри. В итоге господин Лукьянов призвал разом запретить вообще «деструктивные» идеологии.

Ведущая телеканала «Спас» Анна Шафран предупредила, что в стране есть некие силы, которые активно противятся признанию сатанизма экстремистским движением. По ее мнению, об этом свидетельствует реакция СМИ на прошлый круглый стол в Думе, где обсуждалась данная тема (“Ъ” писал об этом мероприятии 2 июля 2024 года). «Был сделан заказ сетке по методичке соответствующей отработать состоявшийся круглый стол,— со знанием дела заявила госпожа Шафран.— На предмет того, зачем этим сатанизмом заниматься. Что все, кто поднимает этот вопрос — это какие-то блаженные, которым нечем заняться. Были попытки замылить этот вопрос, как-то осмеять, поиронизировать над этим. А это очень явный такой сигнал того, что за нами очень внимательно следят. Кому-то очень не хочется, чтобы сатанизм был в России запрещен».

Эмилия Габдуллина