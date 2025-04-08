Главные новости за 8 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года.

Проживание в анапских отелях категории «две звезды» в июне 2025 года подешевело в среднем на 18,5% из-за низкого спроса туристов. Это максимальное снижение среди летних месяцев.

На территории бывшего масложиркомбината «МЖК Краснодарский» на улице Тихорецкой начался демонтаж строений первой линии предприятия.

С 15 мая 2025 года между курортами Краснодарского края начнет курсировать скоростное пассажирское судно «Комета». Маршрут соединит Анапу, Геленджик, поселок Лазаревское, Туапсе и Сочи.

Компания депутата ЗСК требует более 850 млн рублей с фонда «Моя Кубань».

В Новороссийске определен новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — соответствующий статус присвоен ООО «Южный региональный оператор».

В Краснодаре в апреле стартует капитальный ремонт Тургеневского моста. На время проведения работ движение по путепроводу частично ограничат — власти планируют поочередно закрывать по две полосы.

По итогам 2024 года предприятия Краснодарского края произвели 410 тыс. т муки. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи), рассмотрев дело на выездном заседании в Волгограде, подтвердил законность приговора Никите Журавелю, осужденному на 14 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене.