Мэрия Краснодара: здания бывшего МЖК сносят для строительства новой авторазвязки

На территории бывшего масложирокомбината «МЖК Краснодарский» на улице Тихорецкой начался демонтаж строений первой линии предприятия, сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии Краснодара «Ъ-Кубань» пояснили, что новый владелец земельного участка освобождает территорию для создания планируемой дорожной развязки от улицы Тихорецкой до улицы Володарского. Администрация города приступит к реализации этого проекта в 2025 году в рамках краевой программы «25/35».

Осенью прошлого года власти Краснодара анонсировали строительство двух новых дорожных развязок в районе масложирокомбината и реконструкцию самой улицы Тихорецкой. Об этих планах на пресс-конференции, посвященной обсуждению Единого документа территориального планирования, сообщил замглавы администрации Краснодара по вопросам строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По словам вице-мэра, уже готовы два дорожных проекта: строительство развязки ул. Тихорецкая — ул. Восточно-Кругликовская и развязки ул. Тихорецкая — ул. Володарского — ул. Шевченко. «Плюс мы включили в эту программу реконструкцию самой ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до дорожной развязки на МЖК»,— сообщил замглавы города.

Наталья Решетняк