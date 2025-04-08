В Новороссийске сменился оператор по обращению с ТКО

В Новороссийске определен новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — соответствующий статус присвоен ООО «Южный региональный оператор». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Компания сможет приступить к исполнению своих обязанностей спустя два месяца после установления тарифа на вывоз ТКО. До этого момента функции регионального оператора продолжит выполнять ООО «ЭкоЮг».

Как отметил консультант главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, в переходный период порядок расчетов за вывоз отходов меняться не будет. Тем временем эксплуатация мусорного полигона, ранее выведенного из строя из-за возгорания, будет продлена на два года. ООО «Терра-Н», ответственное за содержание объекта, ранее объявило тендер на его реконструкцию.

Вячеслав Рыжков