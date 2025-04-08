Морское пассажирское сообщение между Анапой и Сочи запустят 15 мая

С 15 мая 2025 года между курортами Краснодарского края начнет курсировать скоростное пассажирское судно «Комета». Маршрут соединит Анапу, Геленджик, поселок Лазаревское, Туапсе и Сочи, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Дополнительное сообщение между курортными территориями — прекрасная возможность без пересадок и в комфортных условиях добраться до того или иного города. Регулярное сообщение на "Комете" станет для туристов новым экскурсионным маршрутом, а для жителей — возможностью быстрого передвижения между городами»,— отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

В навигационном сезоне 2025 года маршрут от Анапы до Сочи обеспечит транспортную доступность основных курортов региона и позволит гостям и жителям Анапы за минимальное время и без пересадок добраться до ближайшего действующего аэропорта.

Продажа билетов открылась 4 апреля на официальном сайте оператора накомете.рф. Для приобретения билетов и посадки на судно пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность.

СПК «Комета» — это пассажирский теплоход на трех подводных крыльях. Разгоняясь, судно встает на крыло и набирает скорость до 65 км/час.

Анна Гречко