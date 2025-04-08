На время ремонта на Тургеневском мосту в Краснодаре частично ограничат движение

В Краснодаре в апреле стартует капитальный ремонт Тургеневского моста. На время проведения работ движение по путепроводу частично ограничат — власти планируют поочередно закрывать по две полосы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона рассказал также, что поручил мэру краевой столицы Евгению Наумову обеспечить круглосуточное ведение ремонта. На мосту планируют заменить опорные балки, железобетонные плиты, восстановить покрытие тротуара и дороги.

«Тургеневский мост соединяет Кубань с Адыгеей, ежедневно по нему проезжают больше 50 тыс. машин. Он должен быть безопасным для водителей и пешеходов»,— отметил губернатор.

«Ъ-Кубань» сообщал, что ремонтировать мост будет фирма депутата ЗСК. Стоимость работ составит порядка 1,2 млрд руб. Завершить ремонт планируют к осени 2026 года.

Вячеслав Рыжков