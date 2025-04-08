МТС отменит роуминг в Крыму до конца июня

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 30 июня 2025 года. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компания уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. После внедрения новых принципов тарификации абоненты смогут использовать минуты, смс и интернет-трафик из своего пакета или оплачивать их по стандартным условиям тарифного плана во время пребывания на территории полуострова.

В пресс-службе МТС отметили, что компания проводит доработку IT-систем. Частные абоненты получат возможность пользоваться услугами связи в поездках в Крым как в домашнем регионе не позднее 31 мая, корпоративные клиенты — не позднее 30 июня. По информации источника в компании, поэтапный перевод пользователей на тарифы домашнего региона начнется уже с 1 мая.

В 2024 году ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о прекращении взимания дополнительной платы за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. МТС обжаловала это решение, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольного ведомства.

Остальные операторы уже отменили роуминг на полуострове: Т2 — в октябре 2024 года, «Билайн» — в январе 2025 года, а «Мегафон» — в конце февраля.

Анна Гречко