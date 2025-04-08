Третий апелляционный суд Сочи подтвердил законность приговора Никите Журавелю

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи), рассмотрев дело на выездном заседании в Волгограде, подтвердил законность приговора Никите Журавелю, осужденному на 14 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Андрея Сабинина. Отмечается, что жалоба защиты оставлена без удовлетворения, а приговор вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд в ноябре 2024 года назначил осужденному Журавелю срок с учетом предыдущего наказания по делу о сожжении Корана. Как следует из материалов Генпрокуратуры, весной 2023 года обвиняемый, по версии следствия, вышел на контакт с представителями украинских спецслужб и передал им видеозаписи с военной техникой, а также информацию о перемещении автомобилей одной из частей Минобороны РФ.

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде после публичной акции у мечети. Следственный комитет заявлял, что он признался в совершении поступка за денежное вознаграждение и по заданию СБУ. Материалы дела были переданы в Чечню.

В феврале 2024 года Никита Журавель был приговорен судом в Грозном к 3,5 годам колонии по статье о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Вячеслав Рыжков