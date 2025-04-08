Главные новости за 8 апреля. Сочи

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза из Абхазии 812 пачек немаркированных сигарет. Нарушитель спрятал контрабанду в полостях всех четырех колес автомобиля Mercedes-Benz Vito.

Несмотря на понижение температуры и продолжительные дожди в Сочи, серьезной угрозы для урожая субтропических культур не прогнозируется. Цветение большинства растений в регионе приходится на более поздний период.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда ужесточила приговор сочинскому водителю, признанному виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд также обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего.

В 2024 году ЗАО «Дагомысчай» реализовало собственной продукции на 4,3 млн руб., что на 57,8% меньше показателей 2023 года (10,2 млн руб.). Чайной продукции в прошлом году предприятие реализовало на 17 тыс. руб. против 67 тыс. руб. в 2023 году.

Сочинская прокуратура добилась возврата в собственность государства асфальтобетонного завода стоимостью более 81 млн руб., который был незаконно продан за 800 тыс. руб. подконтрольной директору госпредприятия организации.

С 15 мая стартует регулярное морское пассажирское сообщение на скоростном судне «Комета» между Анапой, Геленджиком, поселком Лазаревское, Туапсе и Сочи. Продажа билетов открыта с 4 апреля.

Третий апелляционный суд Сочи отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений 14-летний приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана и государственную измену.

Авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» возобновили регулярные прямые рейсы между Сочи и Орском после длительного перерыва. На маршруте будут задействованы самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров.

Сочи занял второе место в рейтинге городов с наибольшим числом аварий. С начала 2025 года на курорте случилось 127 ДТП с 11 погибшими.