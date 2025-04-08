Суд утвердил приговор Никите Журавелю за сожжение Корана и госизмену

Третий апелляционный суд Сочи отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений 14-летний приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана и государственную измену. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката осужденного Андрея Сабинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Приговор оставили без изменений»,— сообщил защитник, уточнив, что решение суда вступило в законную силу.

В конце ноября 2024 года Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляцию с просьбой смягчить наказание ниже низшего предела, однако суд отклонил ходатайство.

Задержание Никиты Журавеля произошло в мае 2023 года в Волгограде после сожжения Корана на фоне мечети. На допросе он признался, что совершил действие за вознаграждение по указанию украинских спецслужб.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике. В феврале 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 годам колонии.

В октябре прокуратура Волгоградской области предъявила 20-летнему фигуранту дела обвинение в государственной измене. По версии следствия, он через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины.

Вину по всем предъявленным обвинениям Никита Журавель признал полностью.

Мария Удовик